«Карпин сражался с чертями в судейской форме». Колонка Червиченко — о родном «Ростове»

«Ростов» провёл не самый яркий сезон под руководством Валерия Карпина. Бывший президент «Спартака», колумнист «Чемпионата» и уроженец Ростова-на-Дону Андрей Червиченко рассуждает о сезоне команды, судейских ошибках против «Ростова», будущем Валерия Карпина и возможном уходе Матиаса Норманна.

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Нужно понимать критерии оценки сезона и то, от чего мы отталкиваемся. Если оцениваем по месту в таблице — у «Ростова» получился не самый лучший сезон. А если мы прибавим к этому официально подтверждённые, украденные судьями очки, мы поймём, что «Ростов» располагается у мест, которые позволяют выступать в еврокубках. Около 10-11 очков судьи украли, было бы 53-54 очка как раз. У «Ростова» с судьями вообще идёт какой-то «Мортал Комбат». Даже там, где неважно, как закончится матч, например, с «Краснодаром» — умудрились прибить команду. Вынудили Карпина швырнуть в них бутылкой. Если бы там была скамейка вместо бутылки — было бы прекрасно: ответ вот этому всему судейству и беспределу, который происходил весь год в отношении «Ростова». Это было бы более увесисто.

«Ростов» живёт за свои деньги, клубу тяжело, у них нет серьёзного платежа из бюджета, акционера-миллиардера. В клубе все должны рачительно подходить к расходованию бюджета. Ведь никто не хочет, чтобы «Ростов» повторил судьбу «Тамбова», который не просто вылетел в ФНЛ, а растворился и исчез с футбольной карты России. Ростовчане вынуждены работать по такой схеме: берут задаром игроков, платят им в четыре-пять раз меньше зарплату, что показывает их умение договариваться, поднимают их на другой уровень и продают. А потом —как детская пословица: начинай сначала. При всей этой ситуации, когда команда распродала всю основу, «Ростов» получил средства не только для того, чтобы спокойно доиграть этот сезон, а ещё и сделал задел на будущее. И даже после этого как минимум клуб был впереди зоны вылета на 20 очков. Повторюсь, если бы не воровство со стороны арбитров, очков было бы ещё больше.

Конечно, болельщиков расстраивает место в таблице и отсутствие еврокубков, но я бы на их месте у себя спросил: а чем помог команде я, какие средства я потратил для того, чтобы мой клуб играл в еврокубках? А то у нас всегда считают, что нам все чем-то обязаны, таких целая армия. А как только ситуация доходит до того, чтобы заплатить и спонсировать — никого. А культивированное и воспитанное социализмом отношение болельщиков, якобы им все должны, а они ничего, играет негативную роль.

Судейство

Что касается судейства, тут много различных факторов. Во-первых, Федун заявляет глупость, что в их адрес плохое судейство, собирается сниматься и всё. СМИ и сильные нашего политического мира заявляют и переживают насчёт этого. Конечно, все пытаются сгладить и сделать поблажки «Спартаку». Мы видели в последнем матче, как не удалили Ларссона: там был фол на грани, оранжевая карточка на 43-й минуте с «Ахматом». Не удалили Соболева на 90-й минуте. Везде для «Спартака» создали комфортные условия, но это такой клуб: за него все болеют, от него идёт в медиа куча негатива, вселенский плач и так далее. Вспомним, как заикнулась «Уфа», что их плохо судят и, если что, они выйдут, а им ответили: ну и идите отсюда куда хотите, подпишите заявление — и будете в ФНЛ. У нас есть двуличие и разное отношение ко всем командам. К одним — привилегированное, а к другим — практически наплевательское.

В позапрошлом сезоне было пять или шесть ответов от РФС, что «Ростов» прав, и судьи ошиблись. В этом сезоне их примерно столько же. Вопрос в том, куда эти ответы прилепить и как их монетизировать в очки.

У «Ростова» в отношениях с судейством несколько проблем. Первая — никто не хочет их видеть наверху. Они колючие, высказываются и запускают процессы по свержению грандов, их не все любят. Второе — только ростовчане начинают подниматься и маячить на уровне четвёртого-пятого места, сразу же включаются механизмы, чтобы команду прибить. Третье — Карпин колючий парень и не собирается останавливаться. Также в их бюджете не предусмотрены неприличные затраты, и, как следствие, те, кому не досталось, выражают своё недовольство. Я не знаю, что с этим делать. Всё равно получается, что судьи убивают команду, она не может реализовать свои планы, а с этих взятки гладки.

Слава богу, что судей начали сейчас гонять. Слава богу, что выгнали Вилкова и предупредили всех остальных. Теперь всем понятно, что чудеса должны сходить на нет, и мы меньше должны говорить о судьях, а больше — об игре, трансферах, перспективах и молодых. А у нас половина этого сезона была в обращениях к судейству, чего в моём понимании вообще быть не должно. Я склоняюсь к тому, что нужно всю старую гвардию убрать или зачистить на 80 процентов. Они все показывали, что судить умеют, а когда нужно судить по-особому, они судят, как им нужно. Все предупреждения закончены. Если как в ситуации с Вилковым кто-то из этих грандов судейства будет делать детские ошибки — они должны покидать футбольное пространство. На мой взгляд, пусть будет больше молодых, пусть ошибаются, но мы будем понимать, что всё это от неопытности и они не до конца освоились в РПЛ. А так, вся страна сидит ржёт над, вроде бы, немного не так увиденными или фантазийно выдуманными решениями рефери-сторожил! Все понимают, что за всем этим кроется абсолютно другое.

«Ростов» попал именно под это двуличие наших судей. Я не знаю ни одну команду, которую бы судили хуже, чем их. Даже команды, которые стоят навылет, судили лучше, чем «Ростов». Повторюсь, причина того, что ростовчане на девятом месте, — огромное и негативное влияние судейства.

Уход Ерёменко, продажа Норманна и возвращение Гулиева

Ерёменко снизил к себе требования. Когда он мог играть и от него ждали результат – этого не было. Его подклинило, было видно, с каким остервенением Роман бил пенальти, особенно в ворота ЦСКА, но не реализовывал. В какой-то момент стало очевидно, что Еременко не лидер, а якорь для команды. Где думали, что за счёт него могут ускориться и добавить командного движения, он делал торможение. Стороны и пришли к решению расстаться. Расстались спокойно и без каких-либо скандалов. Это большой плюс руководству «Ростова». У них все эти процессы проходят гладко, все ребята, которые уходят, благодарны и отзываются только хорошо.

Что касается Норманна, то моя позиция разнится с позицией руководства «Ростова»: если есть хорошее предложение – надо продавать. Ребята считают, что Матиас стоит дороже, чем за него дают. Не знаю, возможно. У Норманна стало больше травматизма. Если бы этот вопрос касался меня, я бы его долечил как следует и продал. Матиас — хороший игрок, ключевой, но за половину или треть тех денег, которые можно выручить за его продажу, есть вариант найти аналогичного игрока на эту позицию.

Гулиев стал практически стал любимчиком ростовской публики, но ушёл в «Спартак». Вот мы и увидели такую футбольную деградацию.

Что касается Гулиева, это будет не первая его реанимация. Думаю, что вторая тоже получится. Атмосфера разная. Вспомните, сколько ребят, которые по разным причинам не могут себя показать в «Спартаке», приходили в «Ростов» и становились ключевыми. Это же было и с Ананидзе, которому говорили, что не нужно возвращаться в «Спартак». Для него понятно, чем закончилось. Сейчас Карпину придётся реанимировать его, но в «Ростове» работают профессионалы, и они быстро восстановят Гулиева: как в плане здоровья, так и в игровом. Аяз, как и любой парень с Кавказа, целеустремлённый, неуступчивый, злой, в хорошем смысле слова. Думаю, он хорошо начнёт проявлять себя с самого начала следующего сезона.

Будущее Валерия Карпина

В «Ростове» абсолютно адекватное руководство, которое не делает никаких решений на эмоциях. Все понимают, с какими трудностями и чертями в судейской форме пришлось сражаться Карпину. Работой Валерия Георгиевича, в основном, довольны. Конечно, нельзя быть довольным работой тренера до конца. Всегда хочется чего-то больше, но я не вижу альтернативы для «Ростова» прямо сейчас. Только если Валерий Георгиевич захочет уйти сам на серьёзный и большой контракт. Конечно, никто в таком случае не будет противиться, и все пойдут человеку навстречу. В другой ситуации же не думаю, что руководство захочет его отпускать. Всем всё понятно, все процессы отлажены, и механизм работает. Если всё работает, зачем вторгаться? Это если вместо часовой или минутной стрелки, поставить в часы молоток. Вроде как мощнее, но работать это не будет.