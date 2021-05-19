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Червиченко: не вижу альтернативы Карпину в «Ростове». Его работой довольны

Червиченко: не вижу альтернативы Карпину в «Ростове». Его работой довольны
Павел Левкович
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о работе Валерия Карпина на посту главного тренера «Ростова».

«В «Ростове» абсолютно адекватное руководство, которое не делает никаких решений на эмоциях. Все понимают, с какими трудностями и чертями в судейской форме пришлось сражаться Карпину. Работой Валерия Георгиевича в основном довольны. Конечно, нельзя быть довольным работой тренера до конца. Всегда хочется чего-то большего, но я не вижу альтернативы для «Ростова» прямо сейчас. Только если Валерий Георгиевич захочет уйти сам на серьёзный и большой контракт. Конечно, никто в таком случае не будет противиться и все пойдут человеку навстречу. В другой ситуации же не думаю, что руководство захочет его отпускать. Всем всё понятно, все процессы отлажены и механизм работает. Если всё работает, зачем вторгаться? Это если вместо часовой или минутной стрелки поставить в часы молоток. Вроде как мощнее, но работать это не будет», — написал Червиченко в своей колонке для «Чемпионата».

«Карпин сражался с чертями в судейской форме». Колонка Червиченко — о родном «Ростове» «Карпин сражался с чертями в судейской форме». Колонка Червиченко — о родном «Ростове»
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