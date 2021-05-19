«Монако» — «ПСЖ»: онлайн-трансляция финала Кубка Франции начнётся в 22:15

Сегодня, 19 мая, состоится финальный матч Кубка Франции «Монако» — «Пари Сен-Жермен». Встреча пройдёт на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени. Стартовый свисток прозвучит в 22:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Монако» — «ПСЖ».
«Монако» начал свой путь в нынешнем розыгрыше Кубка Франции со стадии 1/32 финала турнира, где обыграл «Гренобль» со счётом 1:0. В 1/16 финала турнира монегаски оказались сильнее «Ниццы» (2:0), а в 1/8 финала в серии пенальти обыграли «Метц» (0:0, 5:4 — по пенальти). В четвертьфинале Кубка страны «Монако» обыграл «Лион» (2:0), а в полуфинале разгромил «Румийи Вальер» (5:1).
«ПСЖ» на пути к финалу Кубка Франции обыграл «Кан» (1:0), «Брест» (3:0), «Лилль» (3:0), «Анже» (5:0), а в полуфинале турнира одолел «Монпелье» в серии пенальти (2:2, 6:5 — по пенальти).
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