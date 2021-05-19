Сесар Навас посетил в казанской больнице пострадавшего в стрельбе ученика

Бывший защитник «Рубина» Сесар Навас, ныне работающий скаутом в казанском клубе, навестил ученика 175-й гимназии в больнице, сообщает пресс-служба клуба.

«Скоро у меня состоится матч в Мадриде, я обязательно пришлю тебе видео с поля и из раздевалки. А когда ты поправишься, мы вместе посетим базу «Рубина» и сходим на официальную игру команды», — сказал Навас мальчику.

11 мая в Казани в результате стрельбы в гимназии №175 погибли семь учеников и двое взрослых, в том числе учительница, пострадали не менее 20 человек. На школу напал 19-летний подросток, он задержан. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье об убийстве.

Навас защищал цвета «Рубина» с 2009 по 2015 и с 2017 по 2018 год, после чего завершил карьеру. Между этими периодами защитник играл за «Ростов», а до переезда в Россию выступал на родине — в Испании.