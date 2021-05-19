Карло Анчелотти: всё ещё верю в наше попадание в еврокубки

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти прокомментировал победу «ирисок» в мачте 37-го тура АПЛ с «Вулверхэмптон Уондерерс» (1:0).



«Мы насладились атмосферой на стадионе после возвращения болельщиков на трибуны. Считаю, что нам не нужно подписывать новых игроков, если наши болельщики будут присутствовать на стадионе в следующем сезоне! Они имеют огромное значение для нас. Было приятно видеть их. Мы увидели совершенно другую атмосферу.



Реакция на поражение от «Шеффилд Юнайтед» в прошлом туре была хорошей. Мы продолжаем бой за еврокубки. Это непредсказуемо, но мы всё ещё находимся в числе команд, способных отобраться в Европу на будущий сезон. Может быть, в последнем туре нам предстоит самый сложный матч в сезоне, но участвовать в распределении мест в еврокубки важно.



Надеюсь на победу в последнем туре, зная, что с «Ман Сити» будет невероятно сложная встреча. В этом сезоне мы обыграли «Ливерпуль», «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Лестер». У нас не так много возможностей, я знаю. Но мы сделаем всё от нас зависящее для победы.



Вернется ли Хамес Родригес на последний матч сезона? Надеюсь на это, потому что все игроки будут важны в матче с чемпионом», — приводит слова Анчелотти BBC.

Видео победного гола в матче «Эвертон» — «Вулверхэмптон»

«Эвертон» в 37 матчах набрал 59 очков и поднялся на восьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Такое же количество очков у «Тоттенхэм Хотспур» (шестое место) и «Вест Хэм Юнайтед» (седьмое место), однако у них лучшая разница забитых и пропущенных мячей. «Вулверхэмптон» (45) — на 12-м месте.



В последнем туре «ириски» в гостях сыграют с «Манчестер Сити». Все матчи заключительного, 38-го тура АПЛ пройдут в воскресенье, 23 мая. Начало — в 18:00 мск.