ФИФА отстранила от футбола бразильского тренера, подозреваемого в изнасиловании в Эстонии

ФИФА отстранила от футбольной деятельности бразильского тренера Жетулио Аурелио Фредо, ранее работавшего в эстонском клубе «Нымме Калью», сообщает Err.ee.



Напомним, тренер обвинялся в домогательстве к несовершеннолетней футболистке Биргит Тикк. Также бразильца обвинили в том, что он изнасиловал другую девушку — Миа Белле Трисну, когда ей было 14 лет.



ФИФА назначила тренеру бессрочный запрет на любую деятельность, связанную с футболом. Запрет действует во всех странах, входящих в ФИФА. Напомним, что расследование дела, возбуждённого в отношении Фредо по статье «Половое сношение или иное деяние сексуального характера с использованием своего влияния», продолжается. Сообщается, что существует ещё один эпизод, связанный с бразильским тренером, который до сих пор не обнародован.

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