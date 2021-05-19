ФИФА отстранила от футбола бразильского тренера, подозреваемого в изнасиловании в Эстонии

ФИФА отстранила от футбольной деятельности бразильского тренера Жетулио Аурелио Фредо, ранее работавшего в эстонском клубе «Нымме Калью», сообщает Err.ee.
Напомним, тренер обвинялся в домогательстве к несовершеннолетней футболистке Биргит Тикк. Также бразильца обвинили в том, что он изнасиловал другую девушку — Миа Белле Трисну, когда ей было 14 лет.
ФИФА назначила тренеру бессрочный запрет на любую деятельность, связанную с футболом. Запрет действует во всех странах, входящих в ФИФА. Напомним, что расследование дела, возбуждённого в отношении Фредо по статье «Половое сношение или иное деяние сексуального характера с использованием своего влияния», продолжается. Сообщается, что существует ещё один эпизод, связанный с бразильским тренером, который до сих пор не обнародован.
- 19 мая 2021
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