Три гола и эффектный подкат в штрафной в видеообзоре матча «Бёрнли» — «Ливерпуль»

«Бёрнли» в матче 37-го тура английской Премьер-лиги на стадионе «Тёрф Мур» принимал «Ливерпуль». Встреча завершилась победой мерсисайдцев со счётом 3:0. В составе победителей забивали Роберто Фирмино, Натаниелу Филлипсу и Алекс Окслейд-Чемберлен.

Видеообзор матча «Бёрнли» — «Ливерпуль».

Мерсисайдцы в 37 матчах набрали 66 очков и поднялись на четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. В Лигу чемпионов от Англии на следующий сезон попадают команды, занявшие первые четыре места в АПЛ. «Бёрнли» (39) — на 17-м месте.

В заключительном туре чемпионата Англии «Ливерпуль» встретится с «Кристал Пэлас». Матч состоится 23 мая в Ливерпуле на стадионе «Энфилд». «Бёрнли», в свою очередь, в этот же день на выезде сыграет с «Шеффилд Юнайтед».