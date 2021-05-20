Клопп — о матче с «Бёрнли»: эта встреча была сродни полуфиналу

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал разгромную победу своих подопечных в матче 37-го тура АПЛ с «Бёрнли» (3:0).



«Этот матч был сродни полуфиналу. Мы должны были выиграть его, и нам это удалось. Ещё ничего не решено, но мы улучшили свою позицию в борьбе за попадание в Лигу чемпионов, и теперь у нас есть только финал. Нам это было нужно. Это то, что мы заслужили, потому что сегодня мы сыграли один из лучших матчей в сезоне.



Ещё перед матчем мы понимали, что сегодня нам будет невероятно тяжело — на стадионе присутствовало около 3500 человек, болеющих против нас. Атмосфера на матче была превосходной. Считаю, что мои футболисты очень хорошо с этим справились. Они не отвлекались, а пытались использовать давление трибун на благо, потому что шум трибун приятен.



Теперь мы должны быть уверены, что быстро восстановимся. На некоторых позициях у нас практически нет вариативности. Я не могу дождаться появления 10 000 болельщиков на «Энфилде». Но пока ничего не решено, однако с нашими болельщиками мы будем максимально сильны», — приводит слова немецкого специалиста BBC.

Видео третьего гола «Ливерпуля» в матче с «Бёрнли»

В заключительном, 38-м туре «Ливерпуль» сыграет с «Кристал Пэлас». В случае победы красные практически гарантируют себе попадание в Лигу чемпионов. Сейчас у них столько же очков, сколько у «Лестера», а по разнице забитых и пропущенных мячей (главный критерий при распределении мест у команд, набравших одинаковое количество очков) подопечные Юргена Клоппа имеют лучшую разницу (+4).



Мерсисайдцы в 37 матчах набрали 66 очков и поднялись на четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. В Лигу чемпионов от Англии на следующий сезон попадают команды, занявшие первые четыре места в АПЛ. «Бёрнли» (39) — на 17-м месте.