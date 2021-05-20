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Точилин: разговоры, что «Сочи» является фарм-клубом «Зенита» — для нищих

Точилин: разговоры, что «Сочи» является фарм-клубом «Зенита» — для нищих
Сергей Сорокин
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Главный тренер клуба «Олимп-Долгопрудный» Александр Точилин поделился мнением о выступлении «Сочи» в розыгрыше Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021.

«Честно говоря, в «Сочи» не обращают внимания на разговоры, что они являются фарм-клубом «Зенита». Это разговоры для нищих, которые ищут не в себе причины своих неудач, а в ком-то или чём-то другом. Поэтому клуб не обращает на это внимания, движется в своем направлении. И это главный залог успеха.

У этой команды был виден потенциал. Единственное, что было нужно, — время. Команда уже второй сезон играет практически одним составом. Её попадание в Европу говорит о хорошем уровне. Думаю, «Сочи» в еврокубках достойно сыграет», — цитируют Точилина «Известия».

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