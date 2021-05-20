Микель Артета: Габриэл Мартинелли очень близок к стартовому составу

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета ответил на вопрос о том, насколько нападающий Габриэл Мартинелли близок к попаданию в стартовый состав команды.
«Очень близок. Ему нужно продолжать бороться, чтобы стать ещё ближе. Нам нужно понимать фазу развития наших молодых игроков, и что они уже сделали в этом и прошедшем сезонах.
Все хотят, чтобы мы выставляли 11 игроков нашей академии, но кто так делает? В этом плане мы делаем больше, чем другие. Эти ребята сами зарабатывают свой шанс, мы так просто его не даём. Мы очень рады, что у нас есть много хороших футболистов", — приводит слова Артеты Goal.
Вчера, 19 мая, «Арсенал» победил «Кристал Пэлас» в матче английской Премьер-лиги со счётом 3:1. На счету Мартинелли второй гол «канониров».
Видео гола Габриэла Мартинелли
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