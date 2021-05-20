Защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш — игрок сезона в АПЛ по версии журналистов

Защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш стал обладателем приза лучшему футболисту английской Премьер-лиги в сезоне-2020/2021 по версии Ассоциации футбольных авторов. Об этом сообщается на сайте организации.



«Это большая честь для меня. Я очень счастлив. Очевидно, что я бы не получил эту награду, если бы не успешное выступление всей нашей команды. Приз является признанием нашей работы и игры. Он относится ко всем нам. Мы играем как семья», — сказал Рубен.

Фото: footballwriters.co.uk

Диаш перешёл в «Манчестер Сити» в сентябре прошлого года из «Бенфики». Сумма трансфера составила € 68 млн. В нынешнем сезоне 24-летний защитник принял участие в 31 матче английской Премьер-лиги, забил один гол, один автогол и получил три жёлтые карточки. «Горожане» досрочно стали чемпионами.

Видео единственного гола Диаша в этом сезоне АПЛ: