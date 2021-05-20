«Левая нога Месси, а правая — моя». Неймар составил идеального игрока

Нападающий «ПСЖ» Неймар рассказал о качествах футболистов, которые он использовал бы для составления идеального игрока.
«Ох, идеальный игрок? А себя можно рассматривать? Хорошо, что можно. Думаю, возьму физические способности Криштиану Роналду, эластичность Златана Ибрагимовича, игру головой Серхио Рамоса, скорость Килиана Мбаппе, левую ногу от Лионеля Месси, а правую — от меня. Также включу умение выбрать позицию Роберта Левандовского, отборы Н'Голо Канте и креативность в полузащите Марко Верратти», — приводит слова бразильца Goal.
8 мая Неймар продлил контракт с «ПСЖ» до 2025 года. Бразилец перешёл в «ПСЖ» из «Барселоны» в 2017 году за рекордные € 222 млн, которые были прописаны в его договоре в качестве отступных. В нынешнем сезоне Неймар принял участие в 16 матчах чемпионата Франции, забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи.
- 20 мая 2021
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