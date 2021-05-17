Полиция арестовала мужчину, пытавшегося проникнуть в дом Неймара

Полиция арестовала мужчину, который пытался проникнуть в дома нападающего «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймара, сообщает LÉquipe.



По информации источника, инцидент произошёл утром 16 мая в городе Ла Сель-Сен-Клу. Неизвестный проник на территорию виллы бразильского футболиста, после чего служба безопасности попыталась его задержать. Мужчине удалось скрыться, однако позже он был арестован в соседнем городе Буживаль. При обыске у злоумышленника был обнаружен рюкзак, забитый Библиями. Он сообщил полиции, что хотел передать Неймару «слово Божие». Сообщается, что мужчина был отправлен в психиатрический центр для проведения тестов.

Ранее сообщалось, что помощник государственного депутата Бразилии и ЛГБТТК+-активист Агрипино Магальяйнш подал иск в суд Сан-Паулу, обвинив Неймара в организации вооружённого нападения на него.