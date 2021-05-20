Глава РЖД прокомментировал информацию о просьбе сдать «Лужники» в аренду «Локомотиву»

Глава РЖД Олег Белозёров прокомментировал информацию СМИ о том, что он обратился в мэрию Москвы с просьбой передать «Лужники» в долгосрочную аренду «Локомотиву».
«Предложений не поступало. Я не подписывал таких бумаг, из стен «Российских железных дорог» такого рода документов не выходило. При любом развитии ситуации мы не планировали обсуждать никакой жилищной застройки.
Команда выступает неплохо и попадает в европейские кубки. Мы должны соответствовать всем требованиям. Более того, и футбол должен быть зрелищным, и наши любимые болельщики должны чувствовать себя как дома, причём в хорошем доме. Мы в ряде случаев, с моей точки зрения, не можем обеспечить им достойный комфорт», — приводит слова Белозёрова РБК-Спорт.
Напомним, ранее стало известно, что руководство РЖД обратилось в мэрию Москвы с просьбой передать стадион «Лужники» в долгосрочную аренду «Локомотиву». Речь шла об арендном соглашении на 49 лет. При этом клуб хочет начать в «Лужниках» уже следующий сезон.
- 20 мая 2021
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