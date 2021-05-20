«Челси» может купить защитника «Баварии» Зюле

«Челси» присматривается к защитнику мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Никласу Зюле.



Как сообщает Abendzeitung, главный тренер лондонцев Томас Тухель является большим поклонником 25-летнего защитника и именно в нём видит усиление для оборонительных редутов «Челси».



Контракт Никласа Зюле с «Баварией» истекает летом 2022 года, и, как сообщается, мюнхенцы установили крайний срок для переговоров о продлении контракта с защитником. Если к началу чемпионата Европы —2020 соглашение с Зюле не будет достигнуто, то баварцы будут искать варианты возможной продажи игрока.

В нынешнем сезоне Никлас Зюле провёл 20 матчей в Бундеслиге и стал автором одного забитого мяча. Он стал игроком «Баварии» летом 2017 года, перейдя из «Хоффенхайма» за € 20 млн. Сейчас портал Transfermarkt оценивает защитника в € 37 млн.



Зюле стал одним из 26 футболистов, вызванных в сборную Германии на Евро-2020.