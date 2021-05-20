«Челси» может купить защитника «Баварии» Зюле

«Челси» присматривается к защитнику мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Никласу Зюле.
Как сообщает Abendzeitung, главный тренер лондонцев Томас Тухель является большим поклонником 25-летнего защитника и именно в нём видит усиление для оборонительных редутов «Челси».
Контракт Никласа Зюле с «Баварией» истекает летом 2022 года, и, как сообщается, мюнхенцы установили крайний срок для переговоров о продлении контракта с защитником. Если к началу чемпионата Европы —2020 соглашение с Зюле не будет достигнуто, то баварцы будут искать варианты возможной продажи игрока.
В нынешнем сезоне Никлас Зюле провёл 20 матчей в Бундеслиге и стал автором одного забитого мяча. Он стал игроком «Баварии» летом 2017 года, перейдя из «Хоффенхайма» за € 20 млн. Сейчас портал Transfermarkt оценивает защитника в € 37 млн.
Зюле стал одним из 26 футболистов, вызванных в сборную Германии на Евро-2020.
- 20 мая 2021
-
22:33
-
22:23
-
22:20
-
22:20
-
22:08
-
22:04
-
21:44
-
21:22
-
21:22
-
21:14
-
21:13
-
21:11
-
20:52
-
20:36
-
20:30
-
20:29
-
20:15
-
20:13
-
20:10
-
20:00
-
19:50
-
19:36
-
19:31
-
19:18
-
19:17
-
19:14
-
19:10
-
19:08
-
19:03
-
19:00
-
18:55
-
18:52
-
18:51
-
18:46
-
18:44