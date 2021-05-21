«Может, денег под Лигу чемпионов дашь?» Карпин вступил в словесную перепалку с фанатом

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин вступил в словесную перепалку с болельщиком в социальных сетях.
Накануне Карпин сделал в своём «инстаграме» забавный пост, в котором назвал себя подкаблучником за то, что под давлением жены надел в ресторан рубашку.
Один из подписчиков Валерия написал в комментариях следующее сообщение: «А когда «Ростов» выйдет в Лигу чемпионов? Ты об этом не задумывался? Больше думай о клубе!»
Карпин не стал молчать после претензии в свой адрес и ответил: «Может, денег дашь чуток под Лигу чемпионов? А то туда больше никто же не хочет, кроме нас».
Карпин выступал за «Спартак» в бытность футболистом, а пост главного тренера занимал с 2009 по 2012 и с 2012 по 2014 год. «Ростов» специалист возглавляет с 2018 года. По итогам сезона-2020/2021 жёлто-синие заняли девятое место в Российской Премьер-Лиге, набрав 43 очка в 30 матчах.
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