«Брюгге» досрочно стал победителем чемпионата Бельгии. Это стало возможно после матча с «Андерлехтом». Встреча прошла в Брюсселе на стадионе «Констант ван ден Сток» и завершилась со счётом 3:3.

В составе «Брюгге» дубль оформил Ханс Ванакен и ещё один гол в свой актив записал Ноа Ланг. За «Андерлехт» дубль на свой счёт записал Лукас Нмеча и ещё один гол забил Якоб Ларсен.

Таким образом, за тур до окончания сезона «Брюгге» оформил чемпионский титул. Команда набрала 44 очка. Ближайшего преследователя в лице «Генка» команда опережает на три очка.

«Брюгге» второй раз подряд стал чемпионом Бельгии. В заключительном туре «Брюгге» встретится с «Генком». Матч состоится 23 мая в Брюгге на стадионе «Ян Брейдель», начало – 19:30 мск.