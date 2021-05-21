Полузащитник «Арсенала» Хлусевич: цель в карьере – получить вызов в сборную России

Полузащитник тульского «Арсенала» Даниил Хлусевич рассказал о главных целях в карьере.



«Цель в карьере – получить вызов в сборную России. Сейчас в молодёжку вызвали, впереди товарищеские матчи с Болгарией и Сербией. Хочется поиграть в Лиге чемпионов в зарубежном клубе.



Если ты играл в профессиональный футбол, он останется в крови. После карьеры будешь тренировать, играть по ветеранам, помогать и так далее. Помню из раннего детства, что мяч у меня в ногах, я бью по нему. Да я спал с мячом! Кумиром был Месси, но сейчас идола нет, есть много ярких футболистов, у кого можно подсмотреть какие-то приёмы», — цитирует Хлусевича пресс-служба тульского «Арсенала».



Полузащитник выступает за тульский «Арсенал» с августа 2020 года. В завершившемся сезоне-2020/2021 Хлусевич провёл 28 матчей, забил три гола и отдал четыре результативные передачи.