Один из лидеров «Кристал Пэлас» из-за травмы выбыл на полгода

Полузащитник «Кристал Пэлас» Эберечи Эзе получил серьезную травму в преддверии заключительного матча сезона-2020/2021 с «Ливерпулем».



По информации BBC, 22-летний англичанин повредил ахиллово сухожилие, неудачно упав во время тренировки лондонского клуба. Причиной надрыва стало резкое движение футболиста при выполнении одного из упражнений с мячом. При этом сообщается, что Эзе в этот момент ни с кем не вел единоборство.



Немедленное обследование, проведённое в одной из клиник Лондона показало, что Эберечи пропустит не менее шести месяцев.



Эзе является основным игроком молодёжной сборной Англии и должен был принять участие в плей-офф чемпионата Европы-2021 для игроков до 21 года. В турнире могут принимать участие футболисты, которым не исполнилось 21 года на начало квалификации (март 2019 года).



В нынешнем сезоне АПл Эберечи Эзе провёл 34 матча, забил 4 гола и стал автором 6 результативных передач.

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