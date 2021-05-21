Transfermarkt определил сборную из лучших игроков ФНЛ по итогам сезона

Редакция портала Transfermarkt назвала имена 23 лучших игроков Футбольной национальной лиги по итогам завершившегося сезона.
Голкиперы: Ростислав Солдатенко (23 года; «Алания»; € 450 тыс.), Иван Ломаев (22 года; «Крылья Советов»; € 600 тыс.), Артур Анисимов (28 лет; «Нижний Новгород»; € 500 тыс.).
Защитники: Кирилл Гоцук (28 лет; «Нижний Новгород»; € 750 тыс.), Александр Солдатенков (23 года; «Крылья Советов»; € 750 тыс.), Сергей Божин (26 лет; «Крылья Советов»; € 750 тыс.), Игорь Юрганов (27 лет; «Балтика»; € 650 тыс.), Юрий Горшков (22 года; «Крылья Советов»; € 800 тыс.), Кирилл Маляров (24 года; «Нижний Новгород»; € 450 тыс.), Владимир Полуяхтов (31 год; «Крылья Советов»; € 500 тыс.), Андрей Малых (32 года; «Оренбург»; € 600 тыс.).
Полузащитники: Александр Сапета (31 год; «Нижний Новгород»; € 800 тыс.), Тимур Аюпов (27 лет; «Оренбург»; € 800 тыс.), Эдуарц Сперцян (20 лет; «Краснодар 2»; € 800 тыс.), Бутта Магомедов (23 года; «Алания»; € 400 тыс.), Батраз Гурциев (22 года; «Алания»; € 400 тыс.), Роман Ежов (23 года; «Крылья Советов»; € 600 тыс.), Антон Зиньковский (25 лет; «Крылья Советов»; € 2,50 млн), Дмитрий Кабутов (29 лет; «Крылья Советов»; € 1,00 млн).
Нападающие: Джоэль Фамейе (24 года; «Оренбург»; € 800 тыс.), Мераби Уридия (28 лет; «Нефтехимик»; € 500 тыс.), Дмитрий Воробьев (23 лет; «Волгарь» / «Оренбург»; € 550 тыс.), Иван Сергеев (26 лет; «Торпедо-Москва» / «Крылья Советов Самара»; € 1,80 млн).
- 21 мая 2021
-
12:19
-
12:03
-
11:51
-
11:46
-
11:34
-
11:33
-
11:30
-
11:18
-
11:16
-
11:00
-
10:53
-
10:43
-
10:34
-
10:21
-
10:20
-
10:19
-
10:03
-
09:59
-
09:41
-
09:39
-
09:39
-
09:23
-
09:20
-
08:52
-
08:40
-
08:05
-
07:19
-
07:01
-
06:19
-
02:45
-
02:28
-
02:06
-
01:44
-
01:25
-
00:51