Transfermarkt определил сборную из лучших игроков ФНЛ по итогам сезона

Редакция портала Transfermarkt назвала имена 23 лучших игроков Футбольной национальной лиги по итогам завершившегося сезона.



Голкиперы: Ростислав Солдатенко (23 года; «Алания»; € 450 тыс.), Иван Ломаев (22 года; «Крылья Советов»; € 600 тыс.), Артур Анисимов (28 лет; «Нижний Новгород»; € 500 тыс.).



Защитники: Кирилл Гоцук (28 лет; «Нижний Новгород»; € 750 тыс.), Александр Солдатенков (23 года; «Крылья Советов»; € 750 тыс.), Сергей Божин (26 лет; «Крылья Советов»; € 750 тыс.), Игорь Юрганов (27 лет; «Балтика»; € 650 тыс.), Юрий Горшков (22 года; «Крылья Советов»; € 800 тыс.), Кирилл Маляров (24 года; «Нижний Новгород»; € 450 тыс.), Владимир Полуяхтов (31 год; «Крылья Советов»; € 500 тыс.), Андрей Малых (32 года; «Оренбург»; € 600 тыс.).



Полузащитники: Александр Сапета (31 год; «Нижний Новгород»; € 800 тыс.), Тимур Аюпов (27 лет; «Оренбург»; € 800 тыс.), Эдуарц Сперцян (20 лет; «Краснодар 2»; € 800 тыс.), Бутта Магомедов (23 года; «Алания»; € 400 тыс.), Батраз Гурциев (22 года; «Алания»; € 400 тыс.), Роман Ежов (23 года; «Крылья Советов»; € 600 тыс.), Антон Зиньковский (25 лет; «Крылья Советов»; € 2,50 млн), Дмитрий Кабутов (29 лет; «Крылья Советов»; € 1,00 млн).



Нападающие: Джоэль Фамейе (24 года; «Оренбург»; € 800 тыс.), Мераби Уридия (28 лет; «Нефтехимик»; € 500 тыс.), Дмитрий Воробьев (23 лет; «Волгарь» / «Оренбург»; € 550 тыс.), Иван Сергеев (26 лет; «Торпедо-Москва» / «Крылья Советов Самара»; € 1,80 млн).

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