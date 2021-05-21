В сборной России рассказали о состоянии Миранчука, Черышева и Головина

Главный врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал о состоянии полузащитников национальной команды Алексея Миранчука, Дениса Черышева и Александра Головина.
«Миранчук, Черышев и Головин – все в своих клубах тренируются в общих группах. Ограничений, связанных со здоровьем, нет. Кудряшов приехал вчера, тренировался чуть по другой программе, так как недавно играл в кубке, но проблем со здоровьем нет.
Мы знаем, что со всеми, кто в резервном списке, всё хорошо, ребята следят за своим состоянием. В случае необходимости они достаточно быстро наберут форму», — передаёт слова Безуглова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург. Сборной России на групповом этапе предстоит провести матчи с Бельгией, Данией и Финляндией. При этом с бельгийцами подопечные Станислава Черчесова играли в квалификации.
- 21 мая 2021
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