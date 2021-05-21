Главный тренер «Фиорентины» Джузеппе Якини попрощался с клубом, который покинет после заключительного тура розыгрыша чемпионата Италии сезона-2020/2021.



«Мое время в «Фиорентине» было незабываемым. Эти два сезона в период пандемии коронавируса были уникальными. Я счастлив, что удостоился такой награды. «Фиорентина» навсегда останется в моём сердце. Всегда буду фанатом этого клуба.



Я считаю, что достиг поставленных передо мной целей, несмотря на большие трудности, которые не позволяли нам работать без перерыва, имею в виду прежде всего пандемию, которая лишила нас 12-го игрока, наших болельщиков. В этом смысле осознание того, что я ещё раз отдал всё для нашей «Фиорентины», позволяет мне сохранять спокойствие даже в это время прощания», — цитирует Якини пресс-служба «Фиорентины».