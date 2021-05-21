Александр Кокорин, скорее всего, выйдет на поле в последнем матче «Фиорентины» в сезоне

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин с большой вероятностью примет участие в матче заключительного, 38-го тура итальянской Серии А с «Кротоне».
Как сообщает Fiorentinanews.com со ссылкой на La Nazione, главный тренер «фиалок» Джузеппе Якини намерен в последней встрече сезона предоставить шанс футболистам, которые редко выходили на поле в ходе кампании. Один из таких игроков — Кокорин. Ожидается, что россиянин выйдет на поле на замену.
Матч «Кротоне» — «Фиорентина» состоится 22 мая на стадионе «Эцио Шида» в Кротоне. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. «Фиалки», набрав 39 очков, занимают 13-е место в турнирной таблице Серии А и уже не смогут ни попасть в еврокубки, ни вылететь из чемпионата.
Кокорин стал игроком «Фиорентины» 27 января, перейдя из московского «Спартака». Контракт 30-летнего форварда с итальянским клубом рассчитан до 2024 года, сумма сделки составила € 4,5 млн. В нынешнем сезоне Александр принял участие в трёх матчах Серии А и не отметился результативными действиями.
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