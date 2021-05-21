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Председатель совета директоров «Локомотива» рассказал о ситуации с молодыми игроками клуба

Председатель совета директоров «Локомотива» рассказал о ситуации с молодыми игроками клуба
Павел Прохоров
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Председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник выразил соболезнования семье футболиста клуба Иннокентия Самохвалова, выступавшего за вторую команду «Казанки», который скончался во время пробежки 20 апреля, а также рассказал о ситуации с молодыми игроками клуба.

«Приношу соболезнования семье Иннокентия Самохвалова. Со своей стороны клуб сделал выводы: добавлены медицинские тесты, усилен медштаб и будет усиливаться дальше. Здесь больше ничего не скажешь.

Мы видим ситуацию, которая складывалась в нашем клубе, и намерены её изменить, чтобы молодые игроки оставались в клубе и проявляли себя. Неважно, будут ли это наши ребята или игроки, перешедшие из других клубов. Мы будем собирать талантливую молодежь и являться для них домом со всей России. Сейчас проводится работа по отбору футболистов со всей России. У нашей академии прекрасные возможности. Мы можем растить прекрасные таланты.

Что касается ухода молодых футболистов, то у них разные ситуации. Чтобы не было никаких спекуляций, открыто вам говорю – мы ведём работу с ЦСКА по нескольким футболистам обеих команд», — передаёт слова Плутника корреспондент «Чемпионата» Павел Прохоров.

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