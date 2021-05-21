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Фанат «Локомотива» предложил руководству клуба установить памятник Юрию Сёмину

Фанат «Локомотива» предложил руководству клуба установить памятник Юрию Сёмину
Павел Прохоров
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Один из болельщиков «Локомотива» на пресс-конференции руководства клуба высказал предложение увековечить вклад Юрия Сёмина в историю железнодорожников созданием памятника в честь него.

«Пожелание к клубу и руководству – одной звезды на аллее для самой легендарной личности нашего клуба Юрия Павловича недостаточно, поэтому было бы очень знаково поставить при жизни памятник Сёмину за его вклад в наше общее железнодорожное дело. Это был бы очень правильный и хороший жест со стороны клубных структур. Отметить Николая Емельяновича Аксёненко было бы тоже замечательно», — передаёт слова фаната корреспондент «Чемпионата» Павел Прохоров.

Напомним, ранее на этой же пресс-конференции председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник сообщил, что клуб находится в поиске нового спортивного директора.

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