Председатель совета директоров «Локомотива»: Сёмин может прийти на стадион, когда хочет

Председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник рассказал о возможном участии бывшего тренера клуба Юрия Сёмина в праздновании столетия команды.



«Юрий Палыч — очень заслуженный тренер, с ним связаны лучшие годы в истории «Локомотива». Клуб готовится отмечать столетие, и мы будем с ним и другими ветеранами команды обсуждать этот вопрос. Посмотрим, какие мероприятия сможем провести вместе. Сейчас готовится проект программы по подготовке к столетию клуба.



Мы не обещали, что Юрий Палыч будет ходить на матчи «Локомотива». Он может прийти на стадион, когда хочет», — передаёт слова Плутника корреспондент «Чемпионата» Павел Прохоров.



Московский «Локомотив» был основан 23 июля 1922 года.