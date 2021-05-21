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Председатель совета директоров «Локомотива»: Сёмин может прийти на стадион, когда хочет

Председатель совета директоров «Локомотива»: Сёмин может прийти на стадион, когда хочет
Павел Прохоров
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Председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник рассказал о возможном участии бывшего тренера клуба Юрия Сёмина в праздновании столетия команды.

«Юрий Палыч — очень заслуженный тренер, с ним связаны лучшие годы в истории «Локомотива». Клуб готовится отмечать столетие, и мы будем с ним и другими ветеранами команды обсуждать этот вопрос. Посмотрим, какие мероприятия сможем провести вместе. Сейчас готовится проект программы по подготовке к столетию клуба.

Мы не обещали, что Юрий Палыч будет ходить на матчи «Локомотива». Он может прийти на стадион, когда хочет», — передаёт слова Плутника корреспондент «Чемпионата» Павел Прохоров.

Московский «Локомотив» был основан 23 июля 1922 года.

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