Председатель совета директоров «Локомотива»: Сёмин может прийти на стадион, когда хочет
Поделиться
Председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник рассказал о возможном участии бывшего тренера клуба Юрия Сёмина в праздновании столетия команды.
«Юрий Палыч — очень заслуженный тренер, с ним связаны лучшие годы в истории «Локомотива». Клуб готовится отмечать столетие, и мы будем с ним и другими ветеранами команды обсуждать этот вопрос. Посмотрим, какие мероприятия сможем провести вместе. Сейчас готовится проект программы по подготовке к столетию клуба.
Мы не обещали, что Юрий Палыч будет ходить на матчи «Локомотива». Он может прийти на стадион, когда хочет», — передаёт слова Плутника корреспондент «Чемпионата» Павел Прохоров.
Московский «Локомотив» был основан 23 июля 1922 года.
Комментарии
Рекомендуем вам
- 21 мая 2021
-
19:51
-
19:49
-
19:42
-
19:38
-
19:31
-
19:25
-
19:11
-
18:58
-
18:57
-
18:52
-
18:42
-
18:32
-
18:20
-
18:19
-
18:15
-
18:08
-
18:00
-
17:46
-
17:38
-
17:33
-
17:18
-
17:18
-
17:00
-
16:58
-
16:55
-
16:31
-
16:09
-
16:07
-
16:01
-
15:51
-
15:38
-
15:36
-
15:14
-
15:01
-
14:38
Партнерский контент
Рекомендуем вам