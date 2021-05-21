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«Побит рекорд Газизова». Геркус – об уходе Салиховой из совета директоров «Спартака»

«Побит рекорд Газизова». Геркус – об уходе Салиховой из совета директоров «Спартака»
Максим Хрущ
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Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус высказался по поводу ухода Заремы Салиховой из совета директоров московского «Спартака».

«18 дней в совете директоров. Побит рекорд Шамиля Газизова по стремительности карьеры в этом клубе. Колесо вертится всё быстрее», — написал Геркус в своём телеграм-канале.

Ранее стало известно, что Салихова покинула руководящую должность в «Спартаке» по причине несогласия с деятельностью клуба. В частности, Зарема выразила недовольство выбором главного тренера для команды, процедурой утверждения кандидатуры и трансферным планом клуба.

«Спартак» занял второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2020/2021 и выступит в квалификации Лиги чемпионов.

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