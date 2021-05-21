Президент киевского «Динамо» сравнил Луческу с Лобановским

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис рассказал об изменениях, которые привнёс в команду главный тренер Мирча Луческу. Функционер сравнил румынского специалиста с легендарным тренером Валерием Лобановским.

«Луческу удалось сделать то, что в свое время удалось только великому Валерию Лобановскому. Ему удалось объединить вокруг себя всех – поваров, тех, кто убирает в комнатах, стирает белье, массажистов, всех, кто работает на базе. Думаю, это порядка 200 человек обслуживающего персонала.

Спросите, каким образом Луческу их объединил? Очень просто. Перед командой были поставлены задачи и цели. Мирча считает, что если из этого звена выпадет хоть один человек – с плохим настроением отработает повар или с плохим настроением уберут кровать, то это скажется на конечном результате. Поэтому он придумал формулу – если есть премиальные, то поощрения идут всем, даже сотрудникам базы. Он сделал то, чего не было, – объединил вокруг себя людей.

Сегодня все болеют за результат. Да, в какой-то мере потому, что для них будет материальный стимул, но в такое непростое время это немаловажно.

Я несколько раз был на базе, когда обедала команда – Луческу 10 раз скажет спасибо официанту, поблагодарит девочку, которая поменяет ему тарелку. Это очень приятно и вызывает огромное уважение. Это не так, что ты сидишь как барин, тебе положили салат, а ты делаешь вид, что так положено. Это воспитание и житейская мудрость. Такие вещи не купишь ни за какие деньги. Думаю, сегодня Луческу – хозяин базы. Он ведет себя там так, как считает нужным», – сказал Суркис в выпуске «ПРОФУТБОЛ Digital», его слова приводит Tribuna.ua.