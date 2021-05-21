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Тилеманс признан лучшим игроком сезона в «Лестере»

Тилеманс признан лучшим игроком сезона в «Лестере»
Артур Иванов
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«Лестер» объявил лучших игроков сезона-2020/2021, сообщает официальный сайт клуба.

24-летний полузащитник Юри Тилеманс был признан лучшим игроком сезона по мнению игроков и болельщиков клуба. Бельгиец забил единственный гол в финальном матче Кубка Англии с «Челси» (1:0). Всего Тилеманс записал на свой счёт девять голов, сыграв 50 матчей за «лис» в сезоне-2020/2021.

Защитник Уэсли Фофана стал обладателем премии лучшему молодому игроку. 20-летний француз провёл 37 игр за «Лестер» в различных соревнованиях с этом сезоне. Гол нападающего Келечи Ихаеначо в ворота «Кристал Пэласа» был признан лучшим мячом.

«Лестер Сити» впервые в истории завоевал трофей, обыграв «Челси» в финальном матче Кубка Англии. Встреча проходила на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и завершилась со счётом 1:0.

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