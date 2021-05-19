Роджерс: этот сезон для «Лестера» будет удачным, даже если мы не попадём в Лигу чемпионов

Главный тренер «Лестер Сити» Брендан Роджерс прокомментировал результат гостевой встречи 37-го тура чемпионата Англии с лондонским «Челси» (1:2).
«Очень тяжёлая игра. Думаю, что «Лестер» выдержал натиск в первые 20 минут с такой высококлассной команды, в составе которого большое количество талантливых футболистов.
Оба пропущенных мяча «Лестера» вызывают лишь разочарование. Первый гол – очень дешёвый угловой, а второй мяч после очень обидного пенальти. Конечно, дальше мы всё равно оказывали сопротивление, продолжали работать, а в последние 15 минут отдали все силы.
В конце уик-энда был напряженный график, мы знали, что должны быть готовыми к этому, даже несмотря на то, что время от времени на нашей стороне была удача. «Челси» — финалисты Лиги чемпионов, а значит, достойная команда.
Прошедший финал Кубка Англии? Мы говорили об этом, это была потрясающая победа, и мы должны закрепить этот успех. У нас будет время отпраздновать летом, но игроки выложились на все 100 %, не было ни малейшей потери концентрации.
В воскресенье мы должны набрать очки, а затем посмотрим, где мы окажемся. Даже если мы не выйдем в Лигу чемпионов, для нас этот сезон всё равно будет удачным», — цитирует Роджерса BBC.
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