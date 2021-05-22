Буффон: наступило время уйти за кулисы, оставив свет на сцене для других

Голкипер туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон высказался о своём решении покинуть стан «старой синьоры» по окончании нынешнего сезона.
«Я уверен, что отдал «Юве» весь свой профессионализм, всю свою надёжность. Думаю, для клуба я всегда был тем, на которого можно положиться.
Несмотря на то, что моя роль на поле не была центральной, я не воспринимал эти два года как должное. Было непросто адаптироваться. Считаю, что я делал свою работу с большим энтузиазмом. Прежде всего, из уважения к себе. В 43 года я чувствую себя взрослым мужчиной, а взрослый мужчина должен вести себя как таковой, а не как мальчик.
Нелегко понять, что наступило время сделать шаг назад и уйти за кулисы, оставив свет на сцене для других. Для меня это было испытанием, в том числе, чтобы оценить себя как личность. И я счастлив, потому что считаю, что блестяще с ним справился», — приводит слова Буффона Football Italia.
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