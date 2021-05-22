Рахимов отреагировал на критику защитника «Уфы» Никитина

Бывший главный тренер «Уфы» Рашид Рахимов ответил на критику защитника башкирцев Алексея Никитина.

«Фраза о несоответствии Премьер-лиге вырвана из контекста. Могу озвучить, что я говорил, и это слышали многие, зайдя в раздевалку после одного из неудачных матчей. Я сказал следующее: «Мы сегодня выглядели очень плохо, такая игра не соответствует Премьер-лиге, в этой лиге так не играют. Это говорит о нашей сегодняшней игре, о несоответствии. Но в первую очередь — это моя проблема как тренера. Значит, я не донёс до команды определенные моменты, и я первым должен проанализировать себя, чтобы потом спрашивать с вас».



Я себя не отделял от команды. Я даю установку, говорю, что делать, и если это не выполняется или не получается, то я должен спросить сначала с себя. Поэтому я говорю «мы». Эта фраза вырвана из контекста. То, что она прозвучала именно в таком плане, — это неправильно. Нужно говорить так, как есть. Эту мою фразу слышали многие. То, что сказал господин Никитин, не совсем соответствует действительности. Про то, что не считаю за футболистов, не соответствуем лиге — это его личная интерпретация. Я вам сказал так, как это звучало на самом деле», — цитирует Рахимова «Матч ТВ».

Защитник «Уфы» Алексей Никитин после завершения сезона РПЛ раскритиковал Рашида Рахимова. «Господин Рахимов говорил всей команде, что мы не умеем играть, что мы команда другой лиги и никого из нас нельзя назвать футболистом. В разговоре с агентами, людьми из мира футбола он говорил, что ему не дают игроков и с нами он вылетит. Пускай теперь работает на ТВ экспертом», — заявил футболист.