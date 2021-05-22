«Челси» может добавить Тэмми Абрахама в сделку по Деклану Райсу из «Вест Хэма»

«Челси» сохраняет интерес к опорному полузащитнику «Вест Хэма» Деклану Райсу. Синие готовы включить нападающего Тэмми Абрахама в сделку, сообщает The Telegraph.



Подписание Райса являлось желанием бывшего тренера «Челси» Фрэнка Лемпарда. Но нынешний наставник Томас Тухель также считает, что игрок отлично впишется в игру команды. Прошлым летом «Вест Хэм» готов был расстаться с полузащитником за сумму в районе € 80 млн, сейчас же вероятная стоимость трансфера оценивается в € 100 млн.



Помимо «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» также интересуются Райсом, но приоритетом игрока считается переход в лондонский клуб, так как он выступал за молодёжную академию «Челси» до 14 лет.



Одной из главных задач «аристократов» на летнее трансферное окно является подписание нового нападающего, поэтому «Челси» готовы расстаться с Тэмми Абрахамом, включив его в сделку по Райсу, чтобы снизить стоимость трансфера последнего.

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