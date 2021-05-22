«Вердер» проиграл «Боруссии» М и вылетел из Бундеслиги впервые за 41 год

В матче заключительного, 34-го тура Бундеслиги мёнхенгладбахская «Боруссия» переиграла бременский «Вердер». Встреча проходила на стадионе Везерштадион в Бремене и завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей.

На 3-й минуте счёт открыл полузащитник гладбахской команды Ларс Штиндль, ему ассистировал Штефан Ляйнер. В начале второго тайма преимущество гостей увеличил нападающий Марку Тюрам, голевую передачу отдал Ханнес Вольф. Третий гол «Боруссии» забил Рами Бенсебаини с передачи Штиндля. На 67-й минуте Флориан Нойхаус упрочил разгром «Вердера».

На 80-й минуте полузащитник хозяев Милот Рашица отыграл один мяч. Спустя три минуты Никлас Фуллкруг забил второй гол «Вердера».

«Боруссия» набрала 49 очков и заняла восьмое место в таблице. «Вердер» (31) опустился на 17-е место и вылетел из немецкой Бундеслиги.

В последний раз «Вердер» вылетал во вторую Бундеслигу по итогам сезона-1979/1980.