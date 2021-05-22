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«Вердер» проиграл «Боруссии» М и вылетел из Бундеслиги впервые за 41 год

«Вердер» проиграл «Боруссии» М и вылетел из Бундеслиги впервые за 41 год
Алексей Ласнов
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В матче заключительного, 34-го тура Бундеслиги мёнхенгладбахская «Боруссия» переиграла бременский «Вердер». Встреча проходила на стадионе Везерштадион в Бремене и завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей.

На 3-й минуте счёт открыл полузащитник гладбахской команды Ларс Штиндль, ему ассистировал Штефан Ляйнер. В начале второго тайма преимущество гостей увеличил нападающий Марку Тюрам, голевую передачу отдал Ханнес Вольф. Третий гол «Боруссии» забил Рами Бенсебаини с передачи Штиндля. На 67-й минуте Флориан Нойхаус упрочил разгром «Вердера».

На 80-й минуте полузащитник хозяев Милот Рашица отыграл один мяч. Спустя три минуты Никлас Фуллкруг забил второй гол «Вердера».

«Боруссия» набрала 49 очков и заняла восьмое место в таблице. «Вердер» (31) опустился на 17-е место и вылетел из немецкой Бундеслиги.

В последний раз «Вердер» вылетал во вторую Бундеслигу по итогам сезона-1979/1980.

Германия - Бундеслига. 34-й тур
22 мая 2021, суббота. 16:30 МСК
Вердер
Бремен
Окончен
2 : 4
Боруссия М
Мёнхенгладбах
0:1 Штиндль – 3'   0:2 Тюрам – 52'   0:3 Бенсебаини – 58'   0:4 Нойхаус – 67'   1:4 Рашица – 80'   2:4 Фуллкруг – 83'
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