«Вердер» проиграл «Боруссии» М и вылетел из Бундеслиги впервые за 41 год

В матче заключительного, 34-го тура Бундеслиги мёнхенгладбахская «Боруссия» переиграла бременский «Вердер». Встреча проходила на стадионе Везерштадион в Бремене и завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей.
На 3-й минуте счёт открыл полузащитник гладбахской команды Ларс Штиндль, ему ассистировал Штефан Ляйнер. В начале второго тайма преимущество гостей увеличил нападающий Марку Тюрам, голевую передачу отдал Ханнес Вольф. Третий гол «Боруссии» забил Рами Бенсебаини с передачи Штиндля. На 67-й минуте Флориан Нойхаус упрочил разгром «Вердера».
На 80-й минуте полузащитник хозяев Милот Рашица отыграл один мяч. Спустя три минуты Никлас Фуллкруг забил второй гол «Вердера».
«Боруссия» набрала 49 очков и заняла восьмое место в таблице. «Вердер» (31) опустился на 17-е место и вылетел из немецкой Бундеслиги.
В последний раз «Вердер» вылетал во вторую Бундеслигу по итогам сезона-1979/1980.
- 22 мая 2021
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