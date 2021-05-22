Кокорин вернулся на поле спустя два с половиной месяца
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Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин, который начал матч 38-го тура чемпионата Италии с «Кротоне» на скамейке запасных, вышел на поле.
На 76-й минуте Кокорин заменил Франка Рибери. Кокорин появился на поле впервые с 3 марта, когда провёл 38 минут в матче с «Ромой» (1:2).
«Фиалки», набрав 39 очков, занимают 13-е место в турнирной таблице Серии А и уже не смогут ни попасть в еврокубки, ни вылететь из чемпионата.
Кокорин стал игроком «Фиорентины» 27 января, перейдя из московского «Спартака». Контракт 30-летнего форварда с итальянским клубом рассчитан до 2024 года, сумма сделки составила € 4,5 млн. В нынешнем сезоне Александр принял участие в трёх матчах Серии А и не отметился результативными действиями.
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