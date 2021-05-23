Гризманн — об итогах сезона Примеры: «Барселона» разочарована, самым главным была победа

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн подвёл итоги сезона чемпионата Испании. Напомним, по итогам сезона «Барселона» завершила сезон на третьем месте. Победителем чемпионата Испании стал «Атлетико». На втором месте финишировал «Реал».

«Нам всё ещё больно, мы проиграли в некоторых важных играх, и теперь нам нужно отдохнуть и посмотреть, что мы можем улучшить в следующем году, чтобы попытаться стать командой, которая может выиграть всё. Самым главным была победа. Мы разочарованы, надо работать», — приводит слова Гризманна Sport.es.

Гризманн выступает за «Барселону» с 2019 года. В чемпионате Испании сезона-2020/21` француз принял участие в 36 матчах, в которых записал в свой актив 13 голов и сделал 7 результативных передач.