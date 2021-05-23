Неймар поздравил Суареса с победой «Атлетико» в чемпионате Испании

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар поздравил форварда мадридского «Атлетико» Луиса Суареса с завоеванием титула чемпиона Испании. Ранее Неймар и Суарес вместе играли за «Барселону».



«Луис, я рад за тебя. Ты это заслужил, ты крут», — написал Неймар на своей странице в «Инстаграме».

Фото: «Инстаграм» Неймара

Мадридский «Атлетико» в 38 матчах набрал 86 очков и занял первое место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2020/2021, опередив ближайшего преследователя, «Реал», на два очка.



«Атлетико» стал чемпионом Испании в 11-й раз (1939/1940, 1940/1941, 1949/1950, 1950/1951, 1965/1966, 1969/1970, 1972/1973, 1976/1977, 1995/1996, 2013/2014, 2020/2021). Мадридский «Реал» выигрывал испанскую Примеру 34 раза.