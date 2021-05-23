Червиченко: Зарема — самый адекватный человек в «Спартаке» на сегодняшний день

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко выразил своё мнение о действиях Заремы Салиховой, спутнице владельца клуба Леонида Федуна.



«Мне кажется, что на сегодняшний день Салихова — самый адекватный и самый бережливый специалист в «Спартаке», пытающийся докопаться до самой сути. Она душой и разумом пытается понять, почему одно лучше этого, а другое хуже. Причём она смотрит со всех точек зрения, с любой призмы, поскольку деньги практически семейные, а значит, и её. Она всеми силами пытается сделать так, чтобы их точно не обманули. На мой взгляд, Зарема молодец.



Она самый адекватный человек на сегодняшний день: её предложения самые грамотные и адекватные. Почему не реагирует Федун? Не знаю, может, он уже привык к тому, как у него происходила 16 или 17 лет вся эта «балалайка»: ему подсовывали тех ребят, с которыми спортивный директор работал в тандеме, а потом грузили игроками по типу Тиля и Крала. Это всех устраивало. Сейчас человек, который поставил для себя это дело первым в жизни, решил догрызаться до самых корней. Схемы ребят, которые исполняют рядом с Федуном танцы с бубнами и загружают его всякой хренью, сразу сломались и не получаются. Повторюсь, она молодец. Насколько я понимаю, у неё есть информация о междусобойчиках между клубом и Виторией, и она пытается поставить им заслон.



Не думаю, что она первый раз выступила на эмоциях. Это её попытка борьбы с тем, что происходит внутри. Сейчас она не удалась, поэтому Салихова предприняла следующий шаг. На мой взгляд, она действует очень грамотно, потому что если Витория с Поповым облажаются в первые пять туров столетнего и, как «Спартак» предполагает, золотого сезона, то она просто зачистит поляну под себя и будет единолично всем управлять. Она скажет: «Видите, я была права». То, что у этих ребят нет права на ошибку, — это абсолютно точно. Она их тогда линчует, если всё-таки пройдёт кандидатура Витории, а «Спартак» не будет лидировать первые пять туров или находиться с отрывом максимум в одно очко от лидера. Не знаю, что она тогда с ними сделает.



Попов? Думаю, что в этой борьбе он уже всё. Он ещё, может быть, не знает, но он, видимо, уже отработанный материал. Как и Газизов в своё время. Тут подходит цитата из фильма: «Живые позавидуют мёртвым (смеётся)», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

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