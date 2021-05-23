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Бэйл: Азара критиковали так, словно он кого-то убил

Бэйл: Азара критиковали так, словно он кого-то убил
Диана Валавичюте
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Нападающий мадридского «Реала» Гарет Бэйл, выступающий на правах аренды за «Тоттенхэм Хотспур», высказался о критике, а также вспомнил момент, когда критика обрушилась на футболиста «Реала» Эдена Азара, которого заметили смеющимся после поражения мадридцев в матче Лиги чемпионов с «Челси».

«Прессу раздражало то, что я не поступал так, как, на их взгляд, должен был. Но я не собираюсь меняться из-за кого-то. Не позволю прессе изменить мою жизнь и моё поведение. Я достаточно хорошо говорю по-испански, чтобы защитить себя. Все понимают, что вокруг меня происходит. Прессе не нравилось, что я не общаюсь с ними, и они устроили из этого грандиозную драму. Я видел, как они поступили с Азаром. Выглядело так, словно он кого-то убил. В конце концов, это всего лишь футбольный матч», — приводит слова Бэйла The Times.

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