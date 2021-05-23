Гвардиола: Марсело Бьельса уникален. Он — подарок для футбола

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о наставнике «Лидс Юнайтед» Марсело Бьельсе.



«Бьельса уникален, никто не может ему подражать. Это его футбол – уникальный, непередаваемый. Матчи его команд вызывают у зрителей радость, честность. Марсело — подарок для футбола», – приводит слова Гвардиолы испанское издание Marca.



В нынешнем сезоне «Манчестер Сити» оба раза потерял очки в матчах с «Лидсом»: во встрече первого круга команды сыграли вничью (1:1), а во втором круге «горожане» дома уступили подопечным Бьельсы со счётом 1:2.



Контракт Марсело Бьельсы с «павлинами» истекает 30 июня 2021 года. «Лидс Юнайтед» в 37 матчах набрал 56 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Именно под руководством аргентинца команда впервые за 16 лет вернулась в АПЛ.