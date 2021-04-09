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«Я этого не заслуживаю». Гвардиола отреагировал на то, что Бьельса назвал его волшебником

«Я этого не заслуживаю». Гвардиола отреагировал на то, что Бьельса назвал его волшебником
Футбол / Англия 0
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отреагировал на слова наставника «Лидс Юнайтед» Марсело Бьельсы, который ранее назвал испанского специалиста волшебником и заявил, что неоднократно пытался повторять его действия.

«Я потрясён, я чувствую себя странно. Бьельса — самый честный человек. Я уверен: если он что-то говорит, то он в это верит. Он ничего не говорит и не делает для хайпа в СМИ или ради собственной репутации. Вот почему я потрясён. Все знают, как я восхищаюсь им и уважаю его. Марсело очень помог мне в начале тренерской карьеры.

Бьельса всегда будет в моём сердце, и поэтому я говорю «Вау!» Я чувствую, что не заслуживаю этого, потому что если и существует человек, который может искать или находить футбольные секреты, то этот человек — он», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

Марсело Бьельса: Гвардиола — волшебник
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