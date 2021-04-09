«Я этого не заслуживаю». Гвардиола отреагировал на то, что Бьельса назвал его волшебником

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отреагировал на слова наставника «Лидс Юнайтед» Марсело Бьельсы, который ранее назвал испанского специалиста волшебником и заявил, что неоднократно пытался повторять его действия.
«Я потрясён, я чувствую себя странно. Бьельса — самый честный человек. Я уверен: если он что-то говорит, то он в это верит. Он ничего не говорит и не делает для хайпа в СМИ или ради собственной репутации. Вот почему я потрясён. Все знают, как я восхищаюсь им и уважаю его. Марсело очень помог мне в начале тренерской карьеры.
Бьельса всегда будет в моём сердце, и поэтому я говорю «Вау!» Я чувствую, что не заслуживаю этого, потому что если и существует человек, который может искать или находить футбольные секреты, то этот человек — он», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.
- 9 апреля 2021
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