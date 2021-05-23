Милевский может продолжить карьеру в Беларуси, Азербайджане или на Украине

Менеджер украинского нападающего Артёма Милевского Александр Панков рассказал, какая ситуация у игрока с контрактом с нынешним клубом «Минаем», а также какие предложения о продолжении карьеры были получены.



«С «Минаем» окончательно вопрос ещё не решён. Контракт пока не расторгнут, клуб ещё не выполнил все обязательства, после чего мы подпишем бумаги.



После отпуска, в июне, мы встретимся с Артёмом и обговорим будущее. Были звонки от украинских клубов, из Беларуси и Азербайджана. Также есть к нему интерес со стороны кипрского клуба, который вышел в элитный дивизион. Важно понять, продолжит он карьеру дальше или займётся другим направлением. Есть проекты, которыми мы занимаемся, есть проекты, в которые приглашают Артёма. Мы встретимся и обсудим всё это», — приводит слова Панкова meta-ratings.com.ua.



Милевский начинал карьеру в «Борисфене» из Борисполя, затем много лет играл в киевском «Динамо». После этого он защищал цвета турецкого «Газиантепспора», хорватского «Хайдука», румынской «Конкордии», российского «Тосно» и венгерской «Кишварды».