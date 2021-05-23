Сборная России проводит вторую тренировку в Австрии. Фернандес и Мостовой остались в отеле

Сборная России проводит вторую тренировку за день на сборе в Австрии, передаёт корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Нападающий «Сочи» Антон Заболотный тренируется отдельно от команды в тренажёрном зале. Защитник ЦСКА Марио Фернандес, а также форвард «Зенита» Андрей Мостовой остались в отеле.

Фото: «Чемпионат»

Напомним, накануне Фернандес досрочно покинул тренировку сборной из-за дискомфорта в паховой области. В результате проведённого исследования никаких значимых повреждений выявлено не было.

Сборная проведёт тренировочный сбор в Австрии в рамках подготовки к предстоящему чемпионату Европы, который пройдёт с 11 июня по 11 июля. Подопечные Станислава Черчесова на Евро-2020 сыграют в группе В с национальными командами Бельгии, Дании и Финляндии.