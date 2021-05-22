В сборной России рассказали о самочувствии Марио Фернандеса

Защитник сборной России Марио Фернандес во время сегодняшней тренировки в Новогорске почувствовал дискомфорт в паховой области. В результате проведённого исследования никаких значимых повреждений выявлено не было. Во второй половине дня футболист вместе с командой вылетит на учебно-тренировочный сбор в Австрию, сообщает пресс-служба сборной России.
Напомним, защитник ЦСКА Марио Фернандес досрочно покинул тренировку сборной России. Игрок начал тренировку со всей командой, но через несколько минут отошёл в сторону и после разговора с врачами команды покинул поле.
Национальная команда России продолжает подготовку к предстоящему чемпионату Европы в Новогорске. Ранее стало известно, что полузащитник «Динамо» Арсен Захарян заразился бактериальной ангиной и покинул расположение сборной. После тренировки сборная должна вылететь в Австрию для продолжения подготовки к турниру.
- 22 мая 2021
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