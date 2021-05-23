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Фонсека может возглавить «Фиорентину». Им интересовался «Спартак»

Фонсека может возглавить «Фиорентину». Им интересовался «Спартак»
Максим Хрущ
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Главный тренер римской «Ромы» Паулу Фонсека может продолжить карьеру на тренерском мостике «Фиорентины». Португалец и руководство флорентийского клуба встретятся за столом переговоров на следующей неделе, информирует Sport Italia.

Как сообщает источник, Паулу — приоритетная кандидатура на пост главного тренера «фиалок». Предварительные переговоры специалист и клуб провели ещё в апреле. А на предстоящей неделе стороны встретятся, чтобы подробно и конструктивно поговорить о деталях совместной работы.

Фонсека попрощается с «Ромой» по завершении сезона-2020/2021. На его место в команду придёт другой португалец — Жозе Моуринью.

Ранее СМИ связывали Паулу Фонсеку с московским «Спартаком» и донецким «Шахтёром», во главе которого Паулу работал до переезда в Италию.

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