Фонсека может возглавить «Фиорентину». Им интересовался «Спартак»

Главный тренер римской «Ромы» Паулу Фонсека может продолжить карьеру на тренерском мостике «Фиорентины». Португалец и руководство флорентийского клуба встретятся за столом переговоров на следующей неделе, информирует Sport Italia.



Как сообщает источник, Паулу — приоритетная кандидатура на пост главного тренера «фиалок». Предварительные переговоры специалист и клуб провели ещё в апреле. А на предстоящей неделе стороны встретятся, чтобы подробно и конструктивно поговорить о деталях совместной работы.



Фонсека попрощается с «Ромой» по завершении сезона-2020/2021. На его место в команду придёт другой португалец — Жозе Моуринью.



Ранее СМИ связывали Паулу Фонсеку с московским «Спартаком» и донецким «Шахтёром», во главе которого Паулу работал до переезда в Италию.