«Барселона» продлила контракт с Рики Пучем

«Барселона» продлила контракт с полузащитником Рики Пучем. Каталонский клуб воспользовался опцией пролонгации сотрудничества, которая была прописана в прошлом контракте 21-летнего испанца, информирует инсайдер Фабрицио Романо в «Твиттере».



Новый контракт Пуча с каталонцами рассчитан до 30 июня 2023 года. Рики не планирует покидать стан «Барселоны» после того, как зимой клуб дважды отказался отпустить его в аренду.



21-летний полузащитник намерен провести встречу с президентом сине-гранатовых Жоаном Лапортой после того, как в «Барселоне» решится тренерский вопрос.



Интернет-портал Transfermarkt оценивает Рики Пуча в € 18 млн. В нынешнем сезоне испанец провёл в составе «Барселоны» 24 матча во всех турнирах и отметился одним забитым мячом.

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