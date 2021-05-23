«Барселона» продлила контракт с Рики Пучем
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«Барселона» продлила контракт с полузащитником Рики Пучем. Каталонский клуб воспользовался опцией пролонгации сотрудничества, которая была прописана в прошлом контракте 21-летнего испанца, информирует инсайдер Фабрицио Романо в «Твиттере».
Новый контракт Пуча с каталонцами рассчитан до 30 июня 2023 года. Рики не планирует покидать стан «Барселоны» после того, как зимой клуб дважды отказался отпустить его в аренду.
21-летний полузащитник намерен провести встречу с президентом сине-гранатовых Жоаном Лапортой после того, как в «Барселоне» решится тренерский вопрос.
Интернет-портал Transfermarkt оценивает Рики Пуча в € 18 млн. В нынешнем сезоне испанец провёл в составе «Барселоны» 24 матча во всех турнирах и отметился одним забитым мячом.
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