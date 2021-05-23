Стало известно, сколько «Вест Хэм» готов заплатить «Спартаку» за Крала

Лондонский «Вест Хэм Юнайтед» в очередной раз возобновил интерес к полузащитнику «Спартака» Алексу Кралу, информирует The Sunday Mirror.



«Вест Хэм» после не увенчавшейся успехом попытки подписания футболиста минувшей зимой снова прилагает усилия, чтобы подписать 23-летнего чеха. «Молотобойцы» готовы выложить за него примерно € 16,2 млн.



Сам Алекс положительно смотрит на перспективу переезда в Англию.



Крал выступает за «Спартак» с 2019 года. В сезоне-2020/2021 Крал принял участие в 29 матчах за красно-белых и отдал шесть результативных передач.

Ранее Крал признался, что считает себя созревшим для переезда в Англию. Также он оценил перспективы других игроков из стана красно-белых заиграть в европейских топ-чемпионатах.