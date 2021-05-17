«Думаю, я готов к Англии». Полузащитник «Спартака» Крал — о возможном трансфере

Полузащитник московского «Спартака» Алекс Крал признался, что считает себя созревшим для переезда в Англию. Также он оценил перспективы других игроков из стана красно-белых заиграть в европейских топ-чемпионатах.

«Готов ли я к Англии? Думаю, да. Если появится хороший вариант, то я могу совершить следующий шаг. Но у меня контракт со «Спартаком», и я сейчас сосредоточен на нем. И я, и мой клуб хотят моего развития, я стараюсь быть лучше. Но летом всё возможно.

Зобнин? Главное его качество — ментальность. Это человек, который никогда не удовлетворён тем, что имеет. Постоянно пашет. У нас одинаковый взгляд на футбол и вещи вне его. И посмотрите его фитнес-статистику — сколько он бегает, сколько спринтов совершает. По ней он точно достоин Англии. Думаю, у Романа есть потенциал заиграть в АПЛ, но тут всё зависит от него.

Джордан Ларссон сейчас на ходу. Но, думаю, игроку его типа подошла бы лига вроде испанской — не такая тяжёлая в единоборствах, где больше простора для игры и обводок», — приводит слова Крала «Евроставка».