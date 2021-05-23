Вейналдум — об уходе из «Ливерпуля»: сейчас стараюсь не расплакаться

Полузащитник «Ливерпуля» Жоржиньо Вейналдум поделился эмоциями после последнего матча (38-й тур АПЛ сезона-2020/2021 с «Кристал Пэлас» [2:0]) в составе мерсисайдской команды.



«Сейчас я стараюсь не расплакаться. На протяжении пяти лет все в «Ливерпуле» показывали свою любовь ко мне. Я буду скучать по этим людям. Надеялся провести ещё много лет в этом клубе, но, к сожалению, всё пошло не так, как хотелось. Пришла пора начать новое приключение.



Я знал, что пришёл в большой клуб. Помню, как сидел в гостиной, и Юрген Клопп сказал мне: «Если ты перейдёшь в «Ливерпуль», мы будем брать трофеи». Я рад, что всё так и сложилось. Было бы очень больно уходить из «Ливерпуля» без титулов.



Это особенное место. С тех пор, как я присоединился к клубу, фанаты распевали моё имя. Неделя за неделей они видели, что я выкладываюсь на 100%, отдаю все силы ради этого клуба. Это то, что хотят видеть болельщики, и это то, что они ценят во мне. Я буду скучать по ним.



Третье место по итогам нынешнего сезона – это очень важно. Всегда хочется уходить на мажорной ноте, выиграв титулы. К сожалению, в этом сезоне нам это не удалось, но я рад, что могу оставить клуб, зная, что он сыграет в Лиге чемпионов.



Я ещё ни с кем не подписал контракт. Все знают, что в футболе может случиться всё. Сейчас ситуация такова, что 1 июля я уже не буду игроком «Ливерпуля». Посмотрим, что произойдёт в ближайшие пару недель», – цитирует Вейналдума BBC.

Видео последних секунд Жоржиньо Вейналдума в футболке «Ливерпуля»

Вейналдум перешёл в «Ливерпуль» из «Ньюкасл Юнайтед» в 2016 году, а до этого выступал за ПСВ и «Фейеноорд». В нынешнем сезоне 30-летний хавбек принял участие в 38 матчах английской Премьер-лиги и забил два гола.