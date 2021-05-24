«Наполи» попрощался с Гаттузо после непопадания в Лигу чемпионов

Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо покидает свой пост, о чём сообщил владелец клуба Аурелио Де Лауррентис в своём «Твиттере».
«Дорогой Рино, я счастлив, что провёл с тобой почти два сезона. Благодарю за труд и желаю успехов, куда бы ты ни отправился. Обнимаю жену и детей. Аурелио Де Лаурентис», — написал владелец «Наполи».
«Спасибо, Мистер!» — говорится в сообщении пресс-службы «Наполи».
В матче заключительного, 38-го тура итальянской Серии А «Ювентус» разгромил «Болонью». Встреча проходила на стадионе «Ренато Далль'Ара» в Болонье и завершилась со счётом 4:1. В параллельном матче «Наполи» сыграл вничью с «Вероной» (1:1). На 60-й минуте счёт открыл Амир Ррахмани, однако спустя девять минут ответный мяч забил Марко Фараони. «Ювентус» набрал 78 очков и занял четвёртое место в таблице Серии А, дающее право выступать в Лиге чемпионов. «Наполи» (77) сыграет в групповом этапе Лиги Европы.
Контракт Дженнаро Гаттузо с «Наполи» истекает в конце сезона. Гаттузо был назначен главным тренером неаполитанцев в декабре 2019 года. В июне 2020 года «Наполи» стал обладателем Кубка Италии.
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